        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de gölette 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında gölette ölü bulunan kişinin eşi ile 3 şüpheli olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:02
        Denizli'de gölette 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
        Denizli'nin Buldan ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında gölette ölü bulunan kişinin eşi ile 3 şüpheli olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Ağustos 2025'te Dımbazlar Göleti'nde İbrahim Kayaaslan'ın (40) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Kayaaslan'ın eşi Samime, kayınvalidesi M.Y. ve kayınbabası M.Y. ile İ.S'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim ve Samime Kayaaslan çifti, 2 Ağustos 2025'te Denizli'nin Buldan ilçesinde Dımbazlar Göleti'ne gitmiş, burada İbrahim Kayaaslan gölette düşmüş, Samime Kayaaslan da onu kurtarmak için suya atlamıştı.

        Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın hastaneye kaldırılmış, kaybolan İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedeni su altı arama kurtarma ekiplerince bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

