Buldan'da yasa dışı kenevir operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde yasa dışı kenevir ektikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde yasa dışı kenevir ektikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Bostanyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye fotokapan yerleştiren ekipler, düzenlediği operasyonda M.K. ve A.A'yı yakaladı.
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