Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kadir A. yönetimindeki 20 AJN 881 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi 25. Sokak'ta kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralanan sürücü ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.
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