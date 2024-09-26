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        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:02 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:20
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        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kadir A. yönetimindeki 20 AJN 881 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi 25. Sokak'ta kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan sürücü sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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