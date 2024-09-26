Denizli'de gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi

Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı yarış motosikleti buldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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