Denizli'de gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi
Denizli'de bir iş yerinde gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi.
Denizli'de bir iş yerinde gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı yarış motosikleti buldu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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