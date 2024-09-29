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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 00:35 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:35
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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

        İ.D'nin kullandığı 20 AOF 733 plakalı otomobil, Menderes Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Çevik'e (21) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü İ.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        - Kardeşi de trafik kazasında hayatını kaybetmişti

        Öte yandan trafik kazasında yaşamını yitiren Çevik'in 16 yaşındaki kardeşi Cengiz Çevik'in de 3 yıl önce Buldan ilçesi Meyele mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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