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        Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu'ndan fuar katılımcısı üyelere ziyaret

        Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizlili sanayicinin ekonomide yaşanan sıkıntılı sürece rağmen üretmeye ve pazarlarını koruma mücadelesine devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:30
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        Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu'ndan fuar katılımcısı üyelere ziyaret
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        Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizlili sanayicinin ekonomide yaşanan sıkıntılı sürece rağmen üretmeye ve pazarlarını koruma mücadelesine devam ettiğini belirtti.

        Oda'dan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, İzmir'de düzenlenen Fashion Prime Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, Fashion Tech - Hazır Giyim Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Baskı Teknolojileri Fuarı ve Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı'nı ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, fuara bu yıl Denizli'den 44 firmanın katıldığını kaydetti.

        Fuarın yeni iş bağlantıları kurma açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu anlatan Kasapoğlu, firmaların sıkıntılara rağmen istihdam ve ihracat seviyesini korumaya çalıştığını kaydetti.

        Kasapoğlu, şunları kaydetti:

        "Sanayicilerimiz, tüm bu zorluklara rağmen mücadeleye ve üretmeye devam ediyorlar. İstihdamla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. İhracatta sıkıntılar yaşıyoruz. İçeride problemlerimiz var, ama dışarısı da çok iyi değil. Dolayısıyla dünya ile birlikte Türkiye de sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi bu yol uzun bir maraton. Bu maratonda da moral bozmamak gerekiyor, umudu kaybetmemek gerekiyor. Ürün çeşitliğimizi geliştirerek, pazar çeşitliliğimizi sağlayarak, ihracatımızı ve üretim kapasitemizi korumak istiyoruz. Bu noktada da bu fuarları her zaman önemsiyoruz."

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