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        Eski Belediye Başkanı Karaman'ın cenazesi toprağa verildi

        Eski Karaköy Belde Belediye Başkanı Servet Karaman'ın cenazesi, Kale ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:27 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:27
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        Eski Belediye Başkanı Karaman'ın cenazesi toprağa verildi
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        Eski Karaköy Belde Belediye Başkanı Servet Karaman'ın cenazesi, Kale ilçesinde defnedildi.

        Bir süredir Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören Karaman (64), dün yaşam savaşını yitirdi.

        Karaman için Karaköy Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Kale Müftüsü Recep Şimşek, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, eski Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Karaman'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karaköy mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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