Denizli'de dolandırıcılıktan tutuklanan zanlının, kaymakamın oğlunun öldürülmesi olayına karıştığı belirlendi

Çamlaraltı Mahallesi'nde 26 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Denizli Vali Yardımcılığı görevinden Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın 3 çocuğu Ahmet Burak İnan (21) ve Safa Akif İnan (15) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralanmış, Safa Akif İnan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

K.E'nin olaya ilişkin davada "kasten öldürme" suçundan 19 yıl hapis cezası aldığı, yapılan itiraz sonrası dosyanın Yargıtaya gittiği ve zanlının bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

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