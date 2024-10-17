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        Denizli'de dolandırıcılıktan tutuklanan zanlının, kaymakamın oğlunun öldürülmesi olayına karıştığı belirlendi

        Denizli'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan K.E'nin, 5 yıl önce Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun öldürülmesi olayına karıştığı tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:03
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        Denizli'de dolandırıcılıktan tutuklanan zanlının, kaymakamın oğlunun öldürülmesi olayına karıştığı belirlendi
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        Denizli'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan K.E'nin, 5 yıl önce Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun öldürülmesi olayına karıştığı tespit edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Denizli merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan şüphelilerden K.E'nin (20), 2019 yılında Pamukkale ilçesinde, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan'ın (15) bıçakla öldürülmesi olayına karıştığı belirlendi.

        K.E'nin olaya ilişkin davada "kasten öldürme" suçundan 19 yıl hapis cezası aldığı, yapılan itiraz sonrası dosyanın Yargıtaya gittiği ve zanlının bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

        Çamlaraltı Mahallesi'nde 26 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Denizli Vali Yardımcılığı görevinden Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın 3 çocuğu Ahmet Burak İnan (21) ve Safa Akif İnan (15) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralanmış, Safa Akif İnan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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