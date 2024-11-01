Denizli'deki orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de çıkan ve 6 günde söndürülebilen orman yangınıyla ilgili soruşturma çerçevesinde yangının çıktığı noktada bulunan sigara izmariti ve atıklar delil olarak toplandı.

Başkarcı Dağı'nda ormanlık alanda çıkan, zorlu şartlarda yürütülen çalışma sonucu 29 Ekim'de söndürülebilen yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bölgede soğutma çalışmasını tamamlayan ekipler, yangının çıktığı bölgede sigara izmariti, yiyecek atıkları ve ıslak mendil çöpü tespit etti.