Denizli'de seyir halindeki minibüs yandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Nihat Fidan yönetimindeki plakası belirlenemeyen minibüsün motor kısmından Güzelpınar Mahallesi'nde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İlk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.