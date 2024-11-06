Denizli'de bir kişi tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaraladı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaraladı.
Akhan Mahallesi Değirmenönü Caddesi'nde bijuteri dükkanı işleten Ş.G. ile eşi H.G. arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.G, karısı H.G'ye dükkan önünde pompalı tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan kadın Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra uzaklaşan Ş.G, polis ekiplerince yakalandı.
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