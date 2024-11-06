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        Denizli'de bir kişi tartıştığı karısını tüfekle yaraladı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:09
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        Denizli'de bir kişi tartıştığı karısını tüfekle yaraladı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaraladı.

        Akhan Mahallesi Değirmenönü Caddesi'nde bijuteri dükkanı işleten Ş.G. ile eşi H.G. arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.G, karısı H.G'ye dükkan önünde pompalı tüfekle ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan kadın Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Olaydan sonra uzaklaşan Ş.G, polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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