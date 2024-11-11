Denizli'de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi

Kentte bugün 12 ayrı noktada 5 bin 916 fidanın toprakla buluşacağını kaydeden Coşkun, ağaç sevgisini geliştirmek için başlatılan kampanyaya büyük destek gösterildiğini ifade etti.

Denizli'de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaklaşık 6 bin fidan toprakla buluştu.

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