Denizli'de inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi öldü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi öldü.
Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir fabrika inşaatının çatısında çalışan Serhat İpar (30), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İpar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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