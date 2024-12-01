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        Denizli'de seyir halindeki minibüse tüfekle ateş edilmesi güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir minibüse av tüfeğiyle ateş edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:39
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        Denizli'de seyir halindeki minibüse tüfekle ateş edilmesi güvenlik kamerasında
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir minibüse av tüfeğiyle ateş edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, B.Ö'nün (56) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüse, Tosunlar Mahallesi'nde seyir halindeyken yol kenarından ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Minibüste bulunan 6 kişinin olayda yara almadığı belirlendi.

        Olayla ilgili H.K. (27) ile ona yardım ettiğini belirlenen Ş.G. (22) ve A.Y. (50), Ahmetli Mahallesi'nde gözaltına alındı. Yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G. ve A.Y, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi, H.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        H.K'nın ifadesinde, restoranda çıkan kavgayı ayırmak isterken darbedildiklerini, buna sinirlendikleri için silahlı saldırıyı planladıklarını, ancak restoran çıkışı yanlış aracı takip ederek saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin refüjdeki ağaçların arasından minibüse ateş ettiği anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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