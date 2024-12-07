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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:43 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:43
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Berke Aygündüz 11, Vanwijn 8, Bleijenbergh 14, Lomazs 18, Moody 15, Said Yosmaoğlu, Arca Tülüoğlu 7, Tyler Cook 20, McLemore 2, İsmail Karabilen

        Aliağa Petkimspor: Van Beck 11, Williams 9, Tyree 13, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 6, Dotson 7, Russell 11, Troy Selim Şav 16, Karahan Efeoğlu, Echenique 8

        1. Periyot: 20-16

        Devre: 43-40

        3. Periyot: 69-61

        5 faulle oyundan çıkan: 37.65 Williams (Aliağa Petkimspor)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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