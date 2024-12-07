Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Berke Aygündüz 11, Vanwijn 8, Bleijenbergh 14, Lomazs 18, Moody 15, Said Yosmaoğlu, Arca Tülüoğlu 7, Tyler Cook 20, McLemore 2, İsmail Karabilen
Aliağa Petkimspor: Van Beck 11, Williams 9, Tyree 13, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 6, Dotson 7, Russell 11, Troy Selim Şav 16, Karahan Efeoğlu, Echenique 8
1. Periyot: 20-16
Devre: 43-40
3. Periyot: 69-61
5 faulle oyundan çıkan: 37.65 Williams (Aliağa Petkimspor)
DENİZLİ
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