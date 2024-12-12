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        Denizli'de "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:33
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        Denizli'de "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde "evlenme vaadiyle dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ö'nün, evlenmek için tanıştığı G.S'nin ziynet eşyalarını alıp kaçtığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yürüttüğü çalışmada, olayı organize ettiği belirlenen şüpheliler G.S. ile aile üyeleri H.P. ve M.Y'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, zanlılardan G.S'nin evlenmek için birçok ilde bekar kişilerle tanıştığı, düğün yaptıktan sonra da bir bahaneyle takılan para ve altınlarla evden kaçtığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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