Denizli'de trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı
Denizli'nin Tavas ilçesinde bir otomobilin, sis nedeniyle yolda önlem alan trafik ekibi araçlarına çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bir otomobilin, sis nedeniyle yolda önlem alan trafik ekibi araçlarına çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K (74) idaresindeki 09 EH 424 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Tavas makası mevkisinde, yoğun sis nedeniyle bölgede önlem alan trafik polislerine ait 2 ekip aracına çarptı.
Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada polis memurları Ö.E, B.G. ve M.T. yaralandı.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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