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        Denizli'de trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde bir otomobilin, sis nedeniyle yolda önlem alan trafik ekibi araçlarına çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:40 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:40
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        Denizli'de trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde bir otomobilin, sis nedeniyle yolda önlem alan trafik ekibi araçlarına çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.K (74) idaresindeki 09 EH 424 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Tavas makası mevkisinde, yoğun sis nedeniyle bölgede önlem alan trafik polislerine ait 2 ekip aracına çarptı.

        Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada polis memurları Ö.E, B.G. ve M.T. yaralandı.

        Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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