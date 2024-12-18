GÜNCELLEME - Denizli'de otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

Kaza yapan otomobilde annesi ve kız kardeşlerini bırakıp yaya olarak uzaklaşan sürücü, polis merkezine giderek teslim oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet F. (26) yönetimindeki 20 ALC 837 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda, park halindeki 20 AFE 498 plakalı hafif ticari araç ile 09 YF 324 plakalı otomobile çarptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki araçlara çarptıktan sonra yaralanan annesi ve kız kardeşlerini otomobilde bırakarak uzaklaşan sürücü polise teslim oldu.

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