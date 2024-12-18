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        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki araçlara çarptıktan sonra yaralanan annesi ve kız kardeşlerini otomobilde bırakarak uzaklaşan sürücü polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:41
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        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki araçlara çarptıktan sonra yaralanan annesi ve kız kardeşlerini otomobilde bırakarak uzaklaşan sürücü polise teslim oldu.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet F. (26) yönetimindeki 20 ALC 837 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda, park halindeki 20 AFE 498 plakalı hafif ticari araç ile 09 YF 324 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, araçlara çarpan otomobildeki yolcular Lütfiye F, Elif F. ve Buse Ö. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza yapan otomobilde annesi ve kız kardeşlerini bırakıp yaya olarak uzaklaşan sürücü, polis merkezine giderek teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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