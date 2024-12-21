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        Denizli'de 6 katlı binadan molozların sokağa düşmesi güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tadilat yapılan bir binadan moloz parçalarının sokağa düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 20:34 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:34
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        Denizli'de 6 katlı binadan molozların sokağa düşmesi güvenlik kamerasında
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tadilat yapılan bir binadan moloz parçalarının sokağa düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Saraylar Mahallesi 512/1 Sokak'taki 6 katlı bir binada tadilat çalışmalarının yapıldığı sırada moloz parçaları sokağa düştü.

        Moloz parçaları, bir çay ocağı işletmesinin kaldırımdaki masa ve oturaklarına çarparak zarar verdi.

        Bu sırada işletmedeki müşteriler, molozlardan zarar görmemek için uzaklaştı.

        Söz konusu olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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