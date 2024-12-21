Denizli'de 6 katlı binadan molozların sokağa düşmesi güvenlik kamerasında

Bu sırada işletmedeki müşteriler, molozlardan zarar görmemek için uzaklaştı.

Moloz parçaları, bir çay ocağı işletmesinin kaldırımdaki masa ve oturaklarına çarparak zarar verdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tadilat yapılan bir binadan moloz parçalarının sokağa düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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