Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 59 AHR 542 plakalı otomobil ile 20 GD 004 plakalı otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda çarpıştı.

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