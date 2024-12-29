GÜNCELLEME - Denizli'de trafik kazasında ölen anne, baba ve 9 yaşındaki çocukları son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve 9 yaşındaki çocuklarının cenazeleri toprağa verildi.

Dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Ali (37) ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal Küçükuysal'ın (9) cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundan alındı.

Cenazeleri Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirilen Küçükuysal ailesi için burada helallik alındı. Daha sonra cenazeler, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. - Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Öte yandan diğer araçta yolcu konumunda bulunan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Özcan Turan (78) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.