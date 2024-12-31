Noel Baba kostümlü paraşütçü Pamukkale'de sıcak hava balonundan atladı

ALİ BİLGE - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de Noel Baba kostümü giyen paraşütçü, sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi.

Travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi çeken Pamukkale'yi gökyüzünden görmek isteyen Ali Tankaş, sıcak hava balonuna Noel Baba kostümüyle bindi.

Balon yaklaşık 1000 metre irtifaya ulaştığında balonun üst kısmındaki güvenlik ipine bağlı halde bir süre sallanan Tankaş, daha sonra atlayışını gerçekleştirdi.

Pamukkale'de sıcak hava balonundan paraşütle atlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tankaş, "Pamukkale'de sıcak hava balonundan atlayış yapmak için İzmir'in Selçuk ilçesinden geldim, buradaki üçüncü atlayışım. 12 yıldır atlayış yapıyorum. Burada bugün yılbaşına özel bir atlayış gerçekleştirmek ve beyaz cenneti de gökyüzünden görmek istedim. Çok keyifliydi, çok eğlendik. Hava soğuktu ama olsun. Yılbaşı dolayısıyla böyle esprili bir konsept yapalım dedik." diye konuştu.