GÜNCELLEME 3 - Denizli'de eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı

Denizli'nin Çal ilçesinde eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı, pilot müşahede amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Isparta'daki özel bir havacılık akademisine ait eğitim uçağı Isparta'dan havalandıktan sonra Uşak'a gitti. Uşak'tan Denizli Çardak Havalimanı'na yönelen uçak, Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde araziye zorunlu iniş yaptı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Uçağın ait olduğu şirket ise bölgeye teknik ekip gönderdi.

- Havacılık akademisinden kazaya ilişkin açıklama

Uçağın bağlı olduğu ERAH Havacılık Akademisi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saat 12.15 sıralarında TC-MFD tescilli eğitim uçağımız, hususi pilot lisansı eğitim müfredatı dahilinde ilk yalnız seyrüsefer eğitim uçuşunu gerçekleştirdiği sırada yaşadığı motor hadisesine istinaden Denizli Çardak Havalimanı'na yaklaşık 15 NM (deniz mili) mesafede araziye mecburi iniş yapmıştır. Başarılı şekilde araziye inmiş olan eğitim uçağı, arazinin zeminin çamurlu olmasından kaynaklı olarak kırıma uğramıştır. Uçakta yalnız olan öğrenci pilotumuz, uçağı emniyete alarak kapısından uçağı terk etmiş ve kırım sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."