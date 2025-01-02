Denizli'de firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 1 ay 24 gün hapis cezası olan firarinin yakalanması için çalışma yürüttü.

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