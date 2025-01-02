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        Denizli'de firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:18
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        Denizli'de firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 1 ay 24 gün hapis cezası olan firarinin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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