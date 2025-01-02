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        Denizli'de alabora olan teknedeki 1 kişi öldü

        Denizli'nin Tavas ilçesinde alabora olan teknedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yüzerek kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:27
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        Denizli'de alabora olan teknedeki 1 kişi öldü
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde alabora olan teknedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yüzerek kurtuldu.

        Alınan bilgiye göre, Güzelköy Mahallesi'nde Yenidere Barajı'nda balık avlayan 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

        Teknedeki 2 kişi yüzerek kurtulurken, Ahmet Doğan (52) ise suda kayboldu.

        Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Doğan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Ahmet Doğan'ın cenazesinin, Çivril ilçesi Sundurlu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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