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        Denizli'de kendisini "polis" olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

        Denizli'nin Çardak ilçesinde, telefonda kendini "polis" olarak tanıtıp 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 00:01 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:01
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        Denizli'de kendisini "polis" olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
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        Denizli'nin Çardak ilçesinde, telefonda kendini "polis" olarak tanıtıp 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Söğüt Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Topuz (73), 24 Aralık'ta kendisini "gizli istihbarat servisinden komiser Kenan" olarak tanıtan bir kişinin "kişisel veri ve tapuların teröristlerin eline geçti" diyerek yaklaşık 1 milyon değerinde ziynet eşyası ve parasının dolandırıldığı iddiasıyla jandarmayı arayarak yardım istedi.

        Şikayet üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelinin H.K. (24) olduğunu ve İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

        Olaydan bir hafta sonra İstanbul'da lüks bir rezidansa yapılan operasyonla, üzerinde suçta kullanıldığı tespit edilen 4 telefon, 1 dolar, 20 avro, 4 bin 14 lira ile yakalanarak Denizli'ye getirilen şüpheli, ifadesinde suçunu itiraf etti.

        Hakkında 3 ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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