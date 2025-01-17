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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten 2 transfer

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li Malik Newman ile Egemen Güven'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:02
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten 2 transfer
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li Malik Newman ile Egemen Güven'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Napoli Basket takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD'li oyuncuyla 2025 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, Yalovaspor Basketbol'dan ayrılan 28 yaşındaki Egemen Güven ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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