Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten 2 transfer

Açıklamada ayrıca, Yalovaspor Basketbol'dan ayrılan 28 yaşındaki Egemen Güven ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Napoli Basket takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD'li oyuncuyla 2025 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi.

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