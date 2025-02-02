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        GÜNCELLEME - Denizli'de 7 katlı binada çıkan yangın kontrol altında

        Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 19:55 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:55
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        GÜNCELLEME - Denizli'de 7 katlı binada çıkan yangın kontrol altında
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki 7 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Binanın apart otel olarak faaliyet gösterdiği, yangının bodrum kattaki çamaşırhaneden çıktığı öğrenildi.

        - Vali olay yerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangının çıktığı apart otelde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Coşkun, olay yerinde gazetecilere, yangının bodrum kattaki çamaşırhaneden başladığını ve dumanların binayı sardığını söyledi.

        Apartta kalanların bazılarının kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirten Coşkun, diğer 11 kişinin itfaiye ekiplerince tahliye edildiğini ifade etti.

        Coşkun, dumandan etkilenen 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerine ise ambulansta müdahale edildiği bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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