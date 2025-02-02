GÜNCELLEME - Denizli'de 7 katlı binada çıkan yangın kontrol altında

Apartta kalanların bazılarının kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirten Coşkun, diğer 11 kişinin itfaiye ekiplerince tahliye edildiğini ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki 7 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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