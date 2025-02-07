Denizli'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Zanlıların evlerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait testi, 4 sikke, 6 tarım aleti, 2 terazi, Tunç Çağı'na ait 2 testi, Roma dönemine ait gözyaşı şişesi, 8 süs eşyası, 3 kandil, dedektör, 3 av tüfeği ile 70 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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