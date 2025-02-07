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        Denizli'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:15
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        Denizli'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki kişinin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

        Zanlıların evlerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait testi, 4 sikke, 6 tarım aleti, 2 terazi, Tunç Çağı'na ait 2 testi, Roma dönemine ait gözyaşı şişesi, 8 süs eşyası, 3 kandil, dedektör, 3 av tüfeği ile 70 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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