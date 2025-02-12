Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Dün camiden çıktıktan sonra evine gitmeye çalışan Nail Subaşı'na (75) çarpan otomobilin sürücüsü D.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        D.E'nin kullandığı 20 AE 002 plakalı otomobil, dün Acıpayam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nail Subaşı'na (75) çarpmış, Subaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Subaşı'nın, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Denizlisporlu Şerefhan Erzurum'da
        Denizlisporlu Şerefhan Erzurum'da
        Denizli'de özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etk...
        Denizli'de özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etk...
        Denizli'de engelli bakım merkezinde yangın; 78 kişi tahliye edildi
        Denizli'de engelli bakım merkezinde yangın; 78 kişi tahliye edildi
        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
        Merkez Bankası Başkanı Karahan, Denizli'de iş dünyası ile buluştu
        Merkez Bankası Başkanı Karahan, Denizli'de iş dünyası ile buluştu