Denizli'de yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Dün camiden çıktıktan sonra evine gitmeye çalışan Nail Subaşı'na (75) çarpan otomobilin sürücüsü D.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
D.E'nin kullandığı 20 AE 002 plakalı otomobil, dün Acıpayam Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nail Subaşı'na (75) çarpmış, Subaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Subaşı'nın, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun dayısı olduğu öğrenilmişti.
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