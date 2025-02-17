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        AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu'ndan 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet

        AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatandaşları 23 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:39 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:47
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        AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu'ndan 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet
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        AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatandaşları 23 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.

        Subaşıoğlu, parti binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tamamlanan il ve ilçe kongrelerinin ardından 8. Büyük Olağan Kongre için gün saydıklarını söyledi.

        Büyük bir coşkuyla kongreye katılım sağlayacaklarını belirten Subaşıoğlu, şöyle konuştu:

        "8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızla Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı'nın ana hedefinden yola çıkarak, 'Adında AK, ışığında istikbal' dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir."

        Basın toplantısında, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Tekaslan ve partililer de hazır bulundu.

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