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        Denizli'de öğrenciler, karate gösterisiyle kadına şiddete dikkati çekti

        Denizli'de karate eğitimi alan öğrenciler, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:53
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        Denizli'de öğrenciler, karate gösterisiyle kadına şiddete dikkati çekti
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        Denizli'de karate eğitimi alan öğrenciler, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

        Kredi ve Yurtlar Kurumu Pamukkale Yurdu Konferans Salonu'nda, kentte çeşitli yerlerde karate eğitimi alan ilk ve ortaöğretim öğrencileri için diploma ve kemer yükseltme töreni düzenlendi. Törende, 170 öğrenci belgelerini aldı.

        Öğrencilerden Sevim Cemre Yılmaz, Esila Hanım Arıcan, Volkan Yırtıcı, İmran Avcı ve Kadir Kocaağa, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla, savunma tekniklerinden oluşan gösteri sundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, törende, sporun sadece bedensel değil zihinsel gelişim fırsatları da sunduğunu söyledi.

        Karatenin, disiplin, özveri ve azmin simgesi olduğunu dile getiren İlman, "Bugün burada sadece kemerlerini yükselten değil, aynı zamanda kendilerini geliştiren, geleceğe umutla bakan, çalışkan, üretken, her türlü bağımlılıktan uzak, vatanına milletine bağlı, yaşadığı toplumun değerlerine saygılı gençlerimizi görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Denizli Karate Spor Kulübü antrenörü Kerem Kaya da şiddetin her türlüsüne karşı farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "Buradaki gösteri, şiddet gören bir kadının korunması ve başkalarının da bu tür durumlarda sesini çıkarması gerektiğini vurguluyor. Şiddet, bir erkek ya da bir kadın tarafından uygulanabilir, bu yüzden her türlü şiddet karşısında durmalıyız." ifadelerini kullandı.

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