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        Denizlispor Başkanı Erhan Ergil'den tesislerin doğal gazının kesilmesine ilişkin açıklama:

        Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, kulüp tesislerinin doğal gazının borç nedeniyle kesilmesine ilişkin, borcun 22 aylık döneme ait olduğunu, kendi yönetimlerinin ise bir ay önce göreve başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:00
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        Denizlispor Başkanı Erhan Ergil'den tesislerin doğal gazının kesilmesine ilişkin açıklama:
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        Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, kulüp tesislerinin doğal gazının borç nedeniyle kesilmesine ilişkin, borcun 22 aylık döneme ait olduğunu, kendi yönetimlerinin ise bir ay önce göreve başladığını söyledi.

        Ergil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tepkilerinin doğal gaz şirketine yönelik olmadığını belirtti.

        Yönetimlerinin bir ay önce göreve başladığını hatırlatan Ergil, "Bu borç bize ait değil, bir aydır buradayız. Kendi dönemimize ait borcu öderiz. Ona hazırız. Yıllardan beri biriken bu borç, ben buna artık zamanlama diyorum. Tam kader haftamızı yaşarken borcun tahsil edilmesi bizi gerçekten çok üzdü. Maalesef durum bu. Mağduruz ama bunun ezikliğini hissetmiyoruz. Alnımız ak, başımız dik, burası şerefli Denizlispor camiası." diye konuştu.

        Ergil, tesisten yararlanan yaklaşık 25 futbolcu bulunduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Futbolcuların klimalı odalarda konaklamasını sağlamaya çalışıyoruz. Duş konusuna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ben de çok üzgünüm. Koskoca Denizlispor bu halde. Futbolcularımız tabii ki sıkıntı yaşıyor ama burada bir aile ortamı oluşturduk. Durumu fazla belli etmemeye çalışıyorlar ama onların da mağdur olduğunun farkındayız. Kendi olanaklarımız ölçüsünde bir mücadele veriyoruz, ancak bu bizim olanaklarımızı aşıyor. Burası koskoca Denizli ve bir türlü şehri harekete geçiremedik. Daha doğrusu taraftarları, halkı desteğe çağırmakta başarılı olduk ama destek vermesi gereken yerleri harekete geçiremedik."

        Doğal gaz dağıtım şirketi, kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık doğal gaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulunmuş, borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat'ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerin doğal gazını kesmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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