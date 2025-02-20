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        Denizli'de kamyonet ile otomobilin çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 03:42 Güncelleme: 20.02.2025 - 03:45
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        Denizli'de kamyonet ile otomobilin çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
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        DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. Süleyman Torga yönetimindeki 48 ANA 517 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Egeli’nin (40) kullandığı 07 FEB 53 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir Egeli'nin (17) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Egeli'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’nın morguna kaldırıldı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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