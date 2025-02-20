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        Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

        Denizli'de gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılışı töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:24
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        Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı
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        Denizli'de gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılışı töreni yapıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kınıklı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 39 ilden 375 sporcu mücadele ediyor.

        Şampiyona için kente gelirken Buldan ilçesinde kaza geçiren İzmir ekibi, organizasyonda yer almadı.

        Açılış töreninde kazada hayatını kaybeden sporcu Nisa Yıldızer ve beden eğitmeni öğretmeni Zeynep Bozkurt için saygı duruşunda bulunuldu. Sporcular kollarına üzerinde "Başımız sağ olsun" yazısının yer aldığı bantlar taktı.

        Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, törendeki konuşmasında kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Organizasyonlarla ilgili seyahat aşamalarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ünlü, "Böyle kazaların yaşanmasını istemeyiz. Gönlümüz isterdi ki öğrencimiz ile öğretmenimiz yanımızda olsun. Siz geleceğimizin teminatı gençler, inşallah sporda ve eğitimde gerekli başarıları gösterip ülkemize faydalı olursunuz." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın da katıldığı törende yarışlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Şampiyona yarın sona erecek.​

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