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        Gazı kesilip soğukta kalan Denizlispor'dan sert açıklama

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta uçurumun kenarında yer alan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğalgazı faizleriyle birlikte 1 milyon 961 bin 160 TL tutan birikmiş borç nedeniyle kış ortasında kesilirken, transfer yasaklısı takımdaki altyapı patentli genç futbolcuları soğukta kalan yönetim sert bir açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:56
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        Gazı kesilip soğukta kalan Denizlispor'dan sert açıklama
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        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta uçurumun kenarında yer alan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğalgazı faizleriyle birlikte 1 milyon 961 bin 160 TL tutan birikmiş borç nedeniyle kış ortasında kesilirken, transfer yasaklısı takımdaki altyapı patentli genç futbolcuları soğukta kalan yönetim sert bir açıklama yayınladı. Yıllardır maddi ve idari sıkıntıların bitmediği, 4 yıl içinde Süper Lig'den amatöre düşmenin kıyısına gelen Denizlispor, birçok sorununun yanında kışın en soğuk döneminde ısınmadan mahrum kaldı. Denizlispor'da geçen ay göreve gelen Erhan Ergil başkanlığındaki yönetim ise yaşananlara tepki gösterip, sahipsiz bırakılan kulüpte savaşmayı bırakmayacaklarını ifade etti.

        "Bu bir utançtır. Denizlispor sahipsiz bırakıldı!" diyen yönetim, "Bu arma, bu şehir için savaşan futbolcular ve teknik ekip insanlık dışı koşullara mahkum edildi! Tesislerimizin doğalgazı kesildi, yemek yok, sıcak su yok, ısınma yok! Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor ama akşamına battaniyeye sarınarak donmamak için mücadele ediyor! Bu bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir durumdur! Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz, başaramayacaksınız! Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınıza boyun eğmeyecek! Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz! Şerefimizle direniyoruz, şerefimizle savaşıyoruz!" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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