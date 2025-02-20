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        Halter şampiyonasında buruk seremoni

        DENİZLİ'de Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:05
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        Halter şampiyonasında buruk seremoni
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        DENİZLİ'de Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı. Sporcular seremoniye, şampiyonaya katılmak için İzmir'den yola çıkan midibüsün Denizli'de araziye devrildiği kazada hayatını kaybeden sporcu Nisa Yıldızer (15) ile beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) için kollarında 'Başımız Sağ Olsun' yazılı siyah bantla çıktı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kınıklı Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı. Organizasyona 39 ilden 375 sporcu katıldı. Sporcular seremoniye, şampiyonaya katılmak için İzmir'den yola çıkan midibüsün önceki gün Denizli'de araziye devrildiği kazada hayatını kaybeden sporcu Nisa Yıldızer ile beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt için kollarında 'Başımız Sağ Olsun' yazılı siyah bantla çıktı. Törende, 'Başımız Sağ Olsun' yazılı afiş de açıldı. Törende Yıldızer ve Bozkurt için saygı duruşunda bulunuldu.

        Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, kazadan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Bu tür organizasyonlarla ilgili seyahat aşamalarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle kazaların yaşanmasını istemeyiz. Gönlümüz isterdi ki öğrencimiz ile öğretmenimiz yanımızda olsun. Siz geleceğimizin teminatı gençler, inşallah sporda ve eğitimde gerekli başarıları gösterip ülkemize faydalı olursunuz" dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da konuşmasında kazadan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

        Seremoni yarışlarda dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona erdi. Şampiyona yarın sona erecek.

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