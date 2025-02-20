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        Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 00:42 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:42
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        Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Süleyman Torga idaresindeki 48 ANA 517 plakalı kamyonet, Zeytinköy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mehmet Egeli (40) yönetimindeki 07 FEB 53 plakalı otomobille çarpıştı.​​​​​​​

        Sağlık ekipleri otomobildeki Kadir Egeli'nin (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan iki çocuk Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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