Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor Kulübünün doğal gazı borç nedeniyle kesildi

        Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğal gazı, kulübün borcu nedeniyle kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor Kulübünün doğal gazı borç nedeniyle kesildi
        ABONE OL

        Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğal gazı, kulübün borcu nedeniyle kesildi.

        Alınan bilgiye göre, doğal gaz dağıtım şirketi, kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık doğal gaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulundu.

        Borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat'ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerde doğal gaz kesimi işlemi uygulandı.

        3. Lig'de mücadele eden kulübün açıklamasında, Denizlispor'un sahipsiz bırakıldığı belirtildi.

        Tesiste yemek, sıcak su ve ısınma imkanı olmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor ama akşamına battaniyelere sarılarak donmamak için mücadele ediyor. Bu bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir durumdur. Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz, başaramayacaksınız. Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınıza boyun eğmeyecek. Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 15 yıl hapis istemi
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'

        Benzer Haberler

        Gazı kesilip soğukta kalan Denizlispor'dan sert açıklama
        Gazı kesilip soğukta kalan Denizlispor'dan sert açıklama
        Halter şampiyonasında buruk seremoni
        Halter şampiyonasında buruk seremoni
        Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapı...
        Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapı...
        Denizlispor'un gazı kesildi, tesislere haciz geldi
        Denizlispor'un gazı kesildi, tesislere haciz geldi
        Denizli'de kamyonet ile otomobilin çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
        Denizli'de kamyonet ile otomobilin çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
        Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ya...
        Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ya...