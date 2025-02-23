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        Denizlili tekstilci Afrika'nın geleneksel kıyafetlerini üretiyor

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizlili tekstil girişimcisi Mehmet Can, Afrika ülkelerine yönelik geleneksel renkli desenli elbise, gömlek ve farklı giyim üretimi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:34
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        Denizlili tekstilci Afrika'nın geleneksel kıyafetlerini üretiyor
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        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizlili tekstil girişimcisi Mehmet Can, Afrika ülkelerine yönelik geleneksel renkli desenli elbise, gömlek ve farklı giyim üretimi yapıyor.

        Tavas'a bağlı Hırka Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Can (64), 1985 yılında yakınlarının da tavsiyesiyle İsviçre'ye çalışmaya gitti. Burada bir fabrikada işe başlayan Can, geçen süreçte "ek gelir olsun" düşüncesiyle kiraladığı tekstil makinesiyle arkadaşının deposunda üretim yaptı.

        Tekstilde kendini geliştirmek isteyen Can, Avusturya'da üretim ve üretim teknikleri alanında 1 yıl eğitim aldı.

        - İşçilikten patronluğa geçti

        Sektörde tecrübe kazanan Can, 2001 yılında döndüğü Denizli'de atölye kurdu. Can, tam otomatik nakış makineleriyle büyüttüğü iş yerinde 9 kişiyi istihdam etmeye başladı.

        Kendi tasarladığı kıyafetleri iç pazarda satışa sunan Can, geçen yıl Afrika'dan gelen bir alıcı aracılığıyla Nijerya'ya ihracat yaptı. Dış pazar payını artırmak için fuarlara katılan Can atölyesinde, genellikle sembol, geometrik desen, hayvan figürleri veya bitki motifleriyle süslediği elbiseler tasarlıyor.

        Son dönemde Afrikalıların geleneksel kıyafetleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran girişimci, renkli desenli elbise, gömlek ve farklı giyimleri Nijerya üzerinden bu kıtada pazara sunuyor.

        Bu yıl Fransa ve İngiltere'de yaşayan Afrikalılara da çeşitli renklerde desenli elbise, gömlek ve çeşitli giyim ürünlerinin ulaştıran Can, bu alandaki kapasitesini artırma hedefinde

        Mehmet Can, AA muhabirine, işçi olarak gittiği İsviçre'den hem kendi işinin patronu olmanın hem de sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Yurt dışında çok zorluklar yaşadığını ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için bir arayışa girdiğini anlatan Can, çalıştığı fabrikadan mesai bittikten sonra kendi işini yapmaya devam ettiğini belirtti.

        Tekstil sektörünü zorluklara rağmen öğrenmeye başardığını dile getiren Can, "Teknolojinin ilerlemesiyle elektronik makinelere geçiş yaptım. İhracat yapmaya karar verince Afrika pazarına girdim. Afrikalıların özel günlerde giydiği yöresel kıyafetlerin üretimini yapıyoruz. Rengarenk ve genelde renkli desen çalışıyoruz." diye konuştu.

        Hala bir işçi gibi atölyede çalışmaya devam ettiğini belirten Can, aylık yaklaşık bin metrekare kumaştan üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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