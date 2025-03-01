Denizli'de çayda cesedi bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Küçük kızın cansız bedeni, dün çayda ağaç dallarına takılı halde bulunmuş, yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmamıştı.

Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.

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