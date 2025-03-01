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        Denizli'de çayda cesedi bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

        Denizli'nin Honaz ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi çayda bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 16:22 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:22
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        Denizli'de çayda cesedi bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi çayda bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Aksu Çayı'nda bulunan Nazlı Ş'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

        Otopside Nazlı Ş'nin suda boğulmaya bağlı hayatını kaybettiği belirtildi.

        Kocabaş Mahallesi'ndeki Kösem Camisi'ne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında küçük çocuğun tabutunun üzerine gelinlik konulduğu görüldü.

        Törene, Nazlı Ş'nin yakınları, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve vatandaşlar katıldı.

        Kocabaş Mahallesi'nde Cuma günü Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

        Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.

        Küçük kızın cansız bedeni, dün çayda ağaç dallarına takılı halde bulunmuş, yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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