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        Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışması sürüyor

        Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 23:46 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:46
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        Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki çocuğu arama çalışması sürüyor
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Kocabaş Mahallesi'nde evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nazlı Ş'nin (4) bulunması için başlatılan çalışmalara, Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı insansız hava aracı ile cayrokopter, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesinin su altı arama ekipleri, jandarma iz takip köpekleri, AFAD, yaklaşık 250 jandarma ile gönüllü vatandaşlar katılıyor.

        Nazlı Ş'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derenin hattı ile yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda arama yapılıyor.

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, arama çalışmalarının olduğu bölgede inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.

        Kocabaş Mahallesi'nde dün Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

        Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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