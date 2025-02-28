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        Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 23:46 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:46
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        Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Nazlı Ş'nin (4), Kocabaş Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynağı sırada kaybolması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Nazlı Ş'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derede arama çalışması başlattı.

        Akbaş Barajı'nın gelen suyun kesilmesiyle ekipler, dere içerisinde de inceleme gerçekleştirdi.

        İz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışması devam ediyor.

        - Nazlı Ş'nin son görüntüleri güvenlik kamerasında

        Nazlı Ş'nin mahalledeki bir evin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü ve bir süre sonra ortadan kaybolduğu yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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