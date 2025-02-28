Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

Nazlı Ş'nin mahalledeki bir evin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü ve bir süre sonra ortadan kaybolduğu yer aldı.

İz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışması devam ediyor.

Ekipler, Nazlı Ş'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derede arama çalışması başlattı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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