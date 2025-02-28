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        Vince çarpan motosikletin sürücüsü Muzaffer hayatını kaybetti

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, motosikletiyle park halindeki vince çarpan Muzaffer Çelik, (20) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:55
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        Vince çarpan motosikletin sürücüsü Muzaffer hayatını kaybetti
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, motosikletiyle park halindeki vince çarpan Muzaffer Çelik, (20) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında İlbade Mahallesi Mehmet Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Muzaffer Çelik’in kontrolünü yitirdiği 20 BJ 330 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki vince çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Muzaffer Çelik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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