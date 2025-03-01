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        Merkezefendi potada kurtuluş arıyor

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattında son sıradan çıkamayan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Galatasaray'la evinde karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:57
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        Merkezefendi potada kurtuluş arıyor
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattında son sıradan çıkamayan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Galatasaray'la evinde karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da start alacak. Merkezefendi bu sezon oynadığı 18 maçta 3 galibiyet alabildi. Play-Off hattındaki sarı-kırmızılıların ise 11 galibiyeti var. Denizli ekibi milli ara öncesi son maçında Beşiktaş'a deplasmanda yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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