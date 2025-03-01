Merkezefendi potada kurtuluş arıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattında son sıradan çıkamayan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Galatasaray'la evinde karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da start alacak. Merkezefendi bu sezon oynadığı 18 maçta 3 galibiyet alabildi. Play-Off hattındaki sarı-kırmızılıların ise 11 galibiyeti var. Denizli ekibi milli ara öncesi son maçında Beşiktaş'a deplasmanda yenilmişti.

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