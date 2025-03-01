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        Kayıp 4 yaşındaki Nazlı'nın derede cansız bedeni bulundu (2)

        DEREDECANSIZ BEDENİ BULUNDUDenizli'nin Honaz ilçesinde evinin önünde dün oynarken kaybolan Nazlı Şeşen'in, bugün saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:56
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        Kayıp 4 yaşındaki Nazlı'nın derede cansız bedeni bulundu (2)
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        DEREDECANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Denizli'nin Honaz ilçesinde evinin önünde dün oynarken kaybolan Nazlı Şeşen'in, bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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