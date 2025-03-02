2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor. Nesine 2. Lig 25. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 22. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi.

2 Mart Pazar

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00: Motolux 68 Aksarayspor - Menemen Futbol Kulübü (HT Spor YouTube)

14.00: Bucaspor 1928 - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00: Artvin Hopaspor - Ergene Velimeşe Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00: Uşak Spor A.Ş. - Türk Metal 1963 Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00: Osmaniyespor Futbol Kulübü - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00: Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü - Mardin 1969 Spor (HT Spor TV)

1 Mart Cumartesi

Nesine 3. Lig 1. Grup

Karşıyaka: 0- Düzcespor: 2

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.