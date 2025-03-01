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        Kayıp 4 yaşındaki Nazlı'yı arama çalışmalarında 2'nci gün

        DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Nazlı Şeşen'i (4) arama kurtarma çalışmaları 2'nci günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:39 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:45
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        Kayıp 4 yaşındaki Nazlı'yı arama çalışmalarında 2'nci gün
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        DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Nazlı Şeşen'i (4) arama kurtarma çalışmaları 2'nci günde de sürüyor. Aksu Deresi'ne düştüğü sanılan Şeşen, yaklaşık 500 kişilik ekiple karadan, Aydın Filo Komutanlığı'ndan gelen 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve cayrokopter ile havadan ve 30 dalgıçla da suda aranıyor.

        Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Gülizar-İsmail Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen, dün öğle saatlerinde kayboldu. Şeşen’i bulamayan ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araştırmada bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, Nazlı Şeşen'in en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demir yolunda yürüdüğü, ardından kaybolduğu saptandı. Kamera görüntülerinde Şeşen’in, demir yolunda yürürken Aksu Deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girip arama yaptı. Bu sırada dere kenarında, Nazlı Şeşen’e ait terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nda kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nın Asayiş Komando Timi, Honaz Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği de bölgedeki çalışmalara katıldı. Şeşen’i bulmak için çok sayıda kişi de arama çalışmalarına katıldı. Aramalar gece boyunca da devam etti.

        EKİPLER 50 KİLOMETRELİK ALANI ARIYOR

        Arama-kurtarma çalışmalarına 2'nci günde Jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının katılımıyla yaklaşık 500 kişilik ekiple karadan 50 kilometrelik alanda devam ediliyor. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan gelen 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve cayrokopter ile Aksu Deresi boyunca 15 kilometrelik alan havadan taranıyor. 30 dalgıç da Aksu Deresi'nde hat oluşturup suda arama yapıyor. TBMM Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek de bölgeye gelip, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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