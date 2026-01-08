Denizli'de belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Denizli'de belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Denizli'de belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre M.M'nin kullandığı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait 20 BB 054 plakalı otobüs, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yoluna karşısına geçmeye çalışan Beyza Demirtaş'a (23) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü M.M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.