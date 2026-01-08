Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        Denizli'de etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'de etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Pamukkale ilçesinde saatte 75-88 kilometre hızla kuvvetli fırtına, Merkezefendi ilçesinde ise saate 103-117 kilometre hızla çok şiddetli fırtına etkili oluyor.

        Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'ndeki bir evin çatısı, tren yoluna uçtu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından çatı parçaları temizlendi, yaklaşık 1 saat ulaşım sağlanamayan tren yolu yeniden açıldı.

        Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Hasan Güngör Spor Salonu'nun çatısının büyük bir bölümü rüzgar nedeniyle koparak çevreye saçıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir halı sahayı çevreleyen tel örgünün bir kısmı yere yattı, bazı binaların çatıları zarar gördü.

        Yol kenarlarında bulunan ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi.

        Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının çatısı da rüzgar nedeniyle zarar gördü, ekipler bölgede önlem aldı.

        İtfaiye ekipleri, kuvvetli rüzgarın etkisini gösterdiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Yetkililer, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

        ​​​​​​​- Motosiklet ulaşımına kısıtlama

        Öte yandan Denizli Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin bugün saat 11.30 ile 18.00 arasında trafiğe çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        Buldan'da ağaçlar devrildi, bacalar uçtu
        Buldan'da ağaçlar devrildi, bacalar uçtu
        Başkan Tatık esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
        Başkan Tatık esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
        Buldan'da kuvvetli fırtına, baca kapağını uçurdu, ağacı devirdi
        Buldan'da kuvvetli fırtına, baca kapağını uçurdu, ağacı devirdi
        Denizli İdmanyurdu'nda değişim zamanı
        Denizli İdmanyurdu'nda değişim zamanı
        Denizli'de fırtına nedeniyle motorla trafiğe çıkışlar durduruldu
        Denizli'de fırtına nedeniyle motorla trafiğe çıkışlar durduruldu
        Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi: çatılar uçtu, insanlar...
        Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi: çatılar uçtu, insanlar...